В Татарстане отремонтировали участок дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат

Участок дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат протяженностью 1,2 км отремонтировали в Республике Татарстан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Дорога имеет важное значение для транспортной связи между населенными пунктами. Специалисты сначала сняли старое асфальтобетонное покрытие, после чего уложили выравнивающий слой. Затем на проезжей части устроили верхний слой покрытия. После основных дорожных работ специалисты укрепили обочины и нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.