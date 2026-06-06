Дегтярёв назвал триумф Андреевой на РГ подтверждением уровня российского тенниса

Ранее стало известно, что Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA (PIF Race to the WTA Finals), которая определяет претенденток на участие в Итоговом турнире сезона. Причиной для резкого рывка россиянки стала победа на «Ролан Гаррос», ставшая для неё первым титулом «Большого шлема». Этот результат принёс ей 4928 очков и позволил подняться на первую строчку среди претенденток на участие в Итоговом турнире.