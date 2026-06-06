Парусный сезон официально открыли на акватории Оки

«Я больше 40 лет занимаюсь парусным спортом. Мы гоняемся всей семьей. Все мальчишки пошли по моим стопам. Они любят ветер, волну, знают, что с ними делать, как с ней справляться. Если однажды заразились парусами — это никогда из сердца не убежит».