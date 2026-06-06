Парусный сезон официально открыли на акватории Оки

Девять утра, акватория Оки — мандатная комиссия уже работает. Капитаны сдают заявки, яхты проходят технический осмотр: кто-то готовит мачты и снаряжение, кто-то расправляет паруса. Настроение — приподнятое, но собранное. Впереди серьезная гонка.
Андрей Хайдуков — руководитель парусно-гоночного клуба «Мистраль»:
«Задачи на новый сезон мы ставим амбициозные: как можно больше гонок, как можно больше лодок, как можно больше спортсменов — от детей до взрослых. Пришли ребята из нашего клуба, из соседних клубов».
Ровно в десять утра — построение участников и брифинг капитанов на берегу. Юные спортсмены тоже готовятся — и подходят к старту не менее серьезно, чем взрослые.
Аветин Никуршев — участник регаты:
«Вчера у нас была плотная тренировка. Ветер хороший, вспоминали дистанции, гонялись. Дома еще теорию повторил. Сейчас немного волнения есть — ветер сильный. Но нормально».
Глеб Сулоев — наследник легендарной парусной династии, ждал открытия всю зиму. Настрой — боевой.
Глеб Сулоев — участник регаты:
«Всю зиму ждали, наконец дождались. Лето, тепло, ветер дует. Много людей — приятно всех видеть после зимы. Много новых лиц, старых, детей. Классно, здорово!».
На вопрос о главном сопернике Глеб отвечает без сомнения.
Глеб Сулоев — участник регаты:
«Ветер и вода. И другие гонщики. Парусный спорт такой, что каждая гонка отличается чем-то своим. Вода разная, никогда не бывает одинаковой, ветер дует из разных мест. Поэтому всегда очень весело, очень здорово и интересно».
Старт дан. Яхты рвутся вперед, паруса набирают ветер. Борьба идет за каждую секунду дистанции — здесь не прощают ошибок. А вот и экипаж Анощенковых — папа и два сына вышли на старт вместе.
Семья Анощенковых — участники регаты:
«Я больше 40 лет занимаюсь парусным спортом. Мы гоняемся всей семьей. Все мальчишки пошли по моим стопам. Они любят ветер, волну, знают, что с ними делать, как с ней справляться. Если однажды заразились парусами — это никогда из сердца не убежит».
Акватория Оки ожила снова. Белые паруса, солнечные блики на волнах, детский смех и серьезные лица капитанов. Именно ради этого спортсмены упорно готовились. Сезон открыт. Впереди у яхтсменов — все лето и множество регат, где им предстоит бороться за победу.
Возрастное ограничение: 6+.