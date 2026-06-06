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В Минздраве предложили отменить ограничения на посещение пациентов в больницах

Минздрав РФ предложил закрепить возможность для родственников и законных представителей пациентов находиться в стационарах на постоянной основе, чтобы осуществлять уход за больными.

Минздрав РФ предложил закрепить возможность для родственников и законных представителей пациентов находиться в стационарах на постоянной основе, чтобы осуществлять уход за больными.

По данным «Гарант.ru», инициатива включена в проект программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026 год.

Согласно документу, близкие смогут оставаться с пациентом не только в часы посещения, но и круглосуточно.

Несмотря на это, им необходимо будет соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, установленные в конкретной медицинской организации.

Кроме того, в проекте предусмотрено расширение мер медицинской поддержки для участников СВО и их семей.

Это включает возможность получения медико-психологической, психотерапевтической, психиатрической и наркологической помощи в специализированных медицинских учреждениях, уточнили на портале.

До этого ведомство совместно с комитетом ГД по охране здоровья подготовило законопроект об отмене справок для водителей. Нововведение коснется тех, кто регулярно проходит диспансеризацию.