Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протесты против антироссийских санкций прошли в австрийской Вене

6 июня в Вене состоялась акция протеста против политики Европейского союза (ЕС) и вовлечения Австрии в международные конфликты. Участники также выступили за отмену антироссийских санкций.

6 июня в Вене состоялась акция протеста против политики Европейского союза (ЕС) и вовлечения Австрии в международные конфликты. Участники также выступили за отмену антироссийских санкций.

— ЕС является вассалом на протяжении последних десятилетий. Независимо от того, как зовут президента, там проводится американская внешняя политика, — заявил один из организаторов Мартин Руттер.

Кроме того, митингующие напомнили, что Австрия является нейтральным государством и не должна вступать в военные союзы.

Участники шествия несли в руках плакаты с критикой Североатлантического альянса (НАТО) и антивоенными лозунгами, передает РИА Новости.

4 июня нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект об ужесточении санкций против РФ и оказании дополнительной помощи Украине.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, призвал не рассчитывать на отмену западных санкций против России.

Тем временем в Politico утверждают, что ЕС, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше