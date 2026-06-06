6 июня в Вене состоялась акция протеста против политики Европейского союза (ЕС) и вовлечения Австрии в международные конфликты. Участники также выступили за отмену антироссийских санкций.
— ЕС является вассалом на протяжении последних десятилетий. Независимо от того, как зовут президента, там проводится американская внешняя политика, — заявил один из организаторов Мартин Руттер.
Кроме того, митингующие напомнили, что Австрия является нейтральным государством и не должна вступать в военные союзы.
Участники шествия несли в руках плакаты с критикой Североатлантического альянса (НАТО) и антивоенными лозунгами, передает РИА Новости.
4 июня нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект об ужесточении санкций против РФ и оказании дополнительной помощи Украине.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, в свою очередь, призвал не рассчитывать на отмену западных санкций против России.
Тем временем в Politico утверждают, что ЕС, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой.