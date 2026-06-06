Патриарх Кирилл: С особым чувством приезжаю в Калининград

В этом году исполняется 10 лет со времени утверждения Калиниградской митрополии Русской православной церкви. Патриарх Кирилл, бывший правящим архиереем Смоленским и Калиниградским, и после избрания на патриарший престол оставил за собой, по решению Священного Синода, попечение о Калиниградской митрополии.
Сегодня он, находясь с официальным визитом в Калининграде, возглавил работу собрания духовенства митрополии.
— Всегда с особым чувством приезжаю в город Калининград. Вспоминаю те времена, которые были связаны с началом, зарождением православной жизни в самом западном крае нашей Родины, — сказал патриарх, обратившись к собравшимся.
Он напомнил, что здесь многое происходило впервые, поскольку на этой земле, присоединенной к России в ходе Великой Отечественной войны, «не было никаких видимых проявлений православия».
Патриарх подчеркнул, что для него имеют особое значение такие встречи с духовенством, как сегодняшняя, и выступил с докладом, посвященным актуальным проблемам общецерковной жизни и Калининградской митрополии.