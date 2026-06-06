Патриарх Кирилл: С особым чувством приезжаю в Калининград

В этом году исполняется 10 лет со времени утверждения Калиниградской митрополии Русской православной церкви. Патриарх Кирилл, бывший правящим архиереем Смоленским и Калиниградским, и после избрания на патриарший престол оставил за собой, по решению Священного Синода, попечение о Калиниградской митрополии.