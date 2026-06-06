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В Удмуртии 4 школы стали призерами всероссийского конкурса

Каждая школа получит грант в размере 200 000 рублей.

Источник: Национальные проекты России

Подведены итоги всероссийского конкурса первичных отделений «Движения Первых», сообщили в администрации Малопургинского района. Мероприятие направлено на поддержку творческой самореализации детей и подростков, что соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

Малопургинский район Удмуртской Республики показал впечатляющие результаты. Сразу четыре школы стали призерами — Яганская, Иваново-Самарская, Ильинская и Уромская. Учащиеся Яганской школы уже третий год успешно участвуют в конкурсе, в этот раз они соревновались с лучшими первичными отделениями страны в номинации «Первая лига».

Каждая школа получит грант в размере 200 000 рублей. Это возможность воплотить идеи, о которых мечтали ребята, и сделать жизнь первичных отделений ярче и насыщеннее.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.