«Это так раздражает»: Польская теннисистка прокомментировала поражение от Андреевой

Для Хвалиньской этот финал стал первым на соревнованиях подобного уровня. Ранее она стала вторым квалифаером в истории Больших шлемов (и первым на «Ролан Гаррос»), добравшимся до решающего матча одиночного разряда. Ранее в активе спортсменки были только победы на турнирах WTA 125 и ITF, а также юниорский финал Australian Open-2017 в паре. Теперь 114-я ракетка мира совершит гигантский скачок в рейтинге и дебютирует в топ-30.