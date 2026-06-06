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«Это так раздражает»: Польская теннисистка прокомментировала поражение от Андреевой

Польская теннисистка Майя Хвалиньская после поражения от Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» пошутила про молодость и талант соперницы. Её слова приводит пресс-служба турнира.

Источник: Life.ru

Восьмая сеяная Андреева завершила матч со счётом 6:3, 6:2 и впервые в карьере стала победительницей мэйджора.

На церемонии награждения Хвалиньская обратилась к россиянке. «Ты так молода и талантлива, это так раздражает», — сказала 24-летняя теннисистка. Полька также поздравила команду оппонентки, назвав проделанную работу невероятной.

19-летняя чемпионка вошла в тройку самых юных обладательниц титула Большого шлема в XXI веке. Моложе неё на момент триумфа были только Мария Шарапова и британка Эмма Радукану.

Для Хвалиньской этот финал стал первым на соревнованиях подобного уровня. Ранее она стала вторым квалифаером в истории Больших шлемов (и первым на «Ролан Гаррос»), добравшимся до решающего матча одиночного разряда. Ранее в активе спортсменки были только победы на турнирах WTA 125 и ITF, а также юниорский финал Australian Open-2017 в паре. Теперь 114-я ракетка мира совершит гигантский скачок в рейтинге и дебютирует в топ-30.

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