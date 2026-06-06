Президент Румынии Дан: Дрон, взорвавшийся в порту Констанца, был украинским

Безэкипажный катер, взорвавшийся 5 июня в гражданском порту Констанца, принадлежал Украине. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил президент Румынии Никушор Дан.
Соответствующее заявление он сделал по итогам рабочего совещания, на котором был проанализирован этот инцидент, а также обсуждены меры по укреплению безопасности на побережье Черного моря.
— Теперь ясно, это был украинский дрон, входивший в группу из четырех нагруженных взрывчаткой украинских дронов, над которыми был потерян контроль, — уточнил политик.
Журналисты задали Дану вопрос, каким образом морскому дрону удалось проникнуть в порт. На это глава государства ответить не смог, передает ТАСС.
29 мая Министерство обороны Румынии также заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.
Тогда лидер России Владимир Путин сказал, что ему доложили об инциденте с беспилотником. Он добавил, что никто не способен сказать, какой стране принадлежит тот или иной дрон, без экспертизы.