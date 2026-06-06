Ошибки в ЕГЭ вызвали волну жалоб: Рособрнадзор дал ответ

Рособрнадзор отреагировал на обращения выпускников, которые сообщили о возможных ошибках и несоответствиях в заданиях Единого государственного экзамена по русскому языку. Позиция ведомства опубликована в официальном Telegram-канале.
Поводом для разбирательства стали жалобы участников экзамена из разных регионов. В частности, один из выпускников из Санкт-Петербурга заявил, что в задании № 27 были перепутаны тема сочинения и предложенный для анализа текст.
Кроме того, некоторые школьники обратили внимание на опечатку в четвертом задании. По их словам, в одном из слов одновременно использовались прописная и строчная буквы «а».
В Рособрнадзоре подтвердили наличие технической ошибки в задании. Однако в ведомстве подчеркнули, что она не могла повлиять на результат экзаменационной работы, поскольку правильная ударная буква была обозначена корректно.
Что касается претензий к заданию № 27, специалисты сочли их необоснованными. Ведомство заявило, что содержание задания соответствует установленным требованиям, а замечания выпускников связаны с неверной трактовкой условий.
В Рособрнадзоре сообщили, что все обращения участников экзамена были изучены и направлены в Федеральный институт педагогических измерений для дополнительного анализа. В случае выявления подтвержденных нарушений будут приняты решения, направленные на защиту прав выпускников.
Ведомство также отметило, что после каждого экзамена проводится мониторинг обращений участников и экспертов. Такая процедура позволяет оперативно выявлять возможные технические недочеты и при необходимости корректировать порядок оценки результатов экзаменационных работ.
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