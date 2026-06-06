Эксперты уверены, что во время ЧМ‑2026 болельщики выпьют рекордный объём пива

Эксперты основывались на данных прошлых турниров и учли, что в 2026 году FIFA расширила число участников с 32 до 48 команд. Соответственно, количество матчей выросло с 64 до 104. По оценкам Jefferies, за 39 дней турнира продажи пива увеличатся на 3%, что соответствует прибавке в 5,9 млн гектолитров в годовом выражении — те же 1,2 млрд кружек или около 1 млрд британских пинт.