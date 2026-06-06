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В Волгограде УК наказали на 125 тысяч за выкрошенный балкон

Управляющая компания заплатит штраф в размере 125 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований.

Управляющая компания заплатит штраф в размере 125 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Поводом послужило состояние балконной плиты в одной из квартир дома № 22 по ул. Туркменская. Сотрудники жилищной инспекции Волгограда зафиксировали, что из балконной плиты выкрашивается бетон, что привело к оголению арматуры. При этом ООО «ЖЭК Советского района» не предприняло никаких действий по исправлению ситуации.

Однако в УК не согласились со штрафом и обжаловали административное наказание в арбитражном суде Волгоградской области, где постановление инспекции было признано законным. Суд подчеркнул, что состояние балкона создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья жителей дома. Решение вступило в законную силу, сообщили в арбитражном суде.

Фото из архива V102.RU.