В Волгограде УК наказали на 125 тысяч за выкрошенный балкон

Управляющая компания заплатит штраф в размере 125 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Поводом послужило состояние балконной плиты в одной из квартир дома № 22 по ул. Туркменская. Сотрудники жилищной инспекции Волгограда зафиксировали, что из балконной плиты выкрашивается бетон, что привело к оголению арматуры. При этом ООО «ЖЭК Советского района» не предприняло никаких действий по исправлению ситуации.