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Обновленная пешеходная дорожка появится в Выксе в рамках проекта «Вам решать!»

На следующей неделе специалисты приступят к укладке брусчатки.

Обновленная пешеходная дорожка появится в городе Выкса в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.

Ремонт тротуара проводится на улице Салтанова. Специалисты уже демонтировали старое покрытие, провели земляные работы и завершают установку бордюров. На следующей неделе они приступят к укладке брусчатки.

Обновленная дорожка протянется от улицы Максима Горького до поворота на Тимирязева.

Стоимость работ составляет три миллиона рублей.

Напомним, ремонт дорог на улицах Металлургической, Гродненской и Александра Матросова завершен в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Вам решать!».