Обновленная пешеходная дорожка появится в Выксе в рамках проекта «Вам решать!»

Обновленная пешеходная дорожка появится в городе Выкса в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере MAX.
Ремонт тротуара проводится на улице Салтанова. Специалисты уже демонтировали старое покрытие, провели земляные работы и завершают установку бордюров. На следующей неделе они приступят к укладке брусчатки.
Обновленная дорожка протянется от улицы Максима Горького до поворота на Тимирязева.
Стоимость работ составляет три миллиона рублей.
Напомним, ремонт дорог на улицах Металлургической, Гродненской и Александра Матросова завершен в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Вам решать!».