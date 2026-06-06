Живая тьма закрыла небо: Пляжный отдых в Бурятии превратился в хоррор из-за нашествия комаров

Ранее похожая ситуация сложилась в Мамадышском районе Татарстана. Там местные жители также столкнулись с массовым появлением комаров. Кровососущих насекомых стало так много, что люди ловят их подручными средствами — полотенцами, газетами и пластиковыми бутылками.