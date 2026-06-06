ВЦИОМ назвал самые популярные песни на застольях у россиян

Самыми популярными песнями на застольях у россиян являются композиции «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и «Катюша». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава практики аудита контента Аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева, передает ТАСС.
«По итогам нашего исследования мы однозначно пришли к выводу, что музыкальный российский код все-таки есть. Исполняют песни обычно про нашу уникальность, про наш российский код, смыслы и ценности, которые мы передаем из поколения в поколения», — сказала Атаева.
По ее словам, чаще всего на застольях россияне исполняют народные и казачьи песни, композиции Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной, а также патриотические песни и произведения советской эстрады. Атаева отметила, что на праздниках поют 64% россиян.
«Самые популярные песни для коллективного пения — “Конь” группы “Любэ”, “Матушка” Татьяны Куртуковой и “Катюша” — это топ музыкального национального самосознания», — уточнила она.
Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал в ходе ПМЭФ-2026, как у россиян с возрастом меняется идеальный герой в мультфильмах и играх. По его словам, в раннем детстве для ребенка важен понятный и добрый персонаж, после шести лет — спасатель, возможно, с магической силой, а с 11 лет происходит разочарование и выбор более сложных и конфликтных героев.
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