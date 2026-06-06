ВЦИОМ назвал самые популярные песни на застольях у россиян

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал в ходе ПМЭФ-2026, как у россиян с возрастом меняется идеальный герой в мультфильмах и играх. По его словам, в раннем детстве для ребенка важен понятный и добрый персонаж, после шести лет — спасатель, возможно, с магической силой, а с 11 лет происходит разочарование и выбор более сложных и конфликтных героев.