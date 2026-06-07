Победа была рядом: Казахстан не удержал счет в матче с Арменией

Активнее игру начали хозяева поля, которые владели инициативой примерно до середины первого тайма. Позже казахстанская команда выровняла игру, а обе сборные создали несколько опасных моментов. Самый реальный шанс открыть счет до перерыва упустил Наир Тикнизян, пробивший рядом со штангой из выгодной позиции.
После перерыва армянские футболисты вновь пошли вперед, однако счет неожиданно открыли гости. На 50-й минуте Максим Самородов ворвался в штрафную и самостоятельно завершил атаку точным ударом.
Впрочем, преимущество Казахстана продержалось недолго. Уже через три минуты Эдуард Сперцян мощным дальним ударом отправил мяч в угол ворот Бекхан Шайзада, установив окончательный счет матча — 1:1.
Армения — Казахстан 1:1 (0:0):
Самородов 50 (0:1), Сперцян 53 (1:1).
9 марта Казахстан в Дебрецене сыграет со сборной Венгрии.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана улучшила позиции в обновленном рейтинге ФИФА.