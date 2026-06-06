«112»: Долину могут обязать освободить участок в Подмосковье из-за пруда

Певицу Ларису Долину могут обязать освободить особняк в Подмосковье. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в Telegram-канале «112».
Специалисты МВД России на данный момент выясняют, кто сбрасывает с пруда артистки сточные воды в прибрежную защитную полосу ручья.
Изначально с жалобой в прокуратуру обратился бизнесмен Глеб Рыськов — он требовал выселить Долину, так как она незаконно возвела пруд в прибрежной полосе безымянного ручья в Подмосковье.
По словам саратовского предпринимателя, подобные действия запрещены Водным кодексом России. Кроме того, они привели к уничтожению значительной части почвенного слоя, уточнили в публикации.
Сама Долина уже комментировала жалобы касательно вырытого пруда в Московской области. По словам певицы, объект находится в ее собственности и она вправе делать с ним что угодно.
Также артистка рассказала, что сейчас арендует квартиру, поскольку ей не хватает средств на покупку собственной жилищной площади. По словам Долиной, вместе с ней на новое место переехали и ее кошки.