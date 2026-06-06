В Зеленоградске завершился третий этап Кубка России по пляжному волейболу

Главным событием стала женская сетка, где фаворитками считались хозяйки корта — дуэт калининградского «Локомотива» Мария Егорова и Мария Лазуренко, не проигравший ни одного матча в этом сезоне. Однако в финале серия прервалась: их одноклубницы Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова в двух партиях добыли долгожданную первую победу сезона — 22:20, 21:19.