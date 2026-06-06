Русские — в основном бандиты: Кэндис Оуэнс раскрыла Михалкову секрет предвзятого Голливуда

«Многие предрассудки, то, как мы предвзято рассматриваем, например, русских, немцев, — это всё из кинематографа. Они [Голливуд], конечно, не были столь добры своими описаниями, своими образами русских в своих фильмах — в основном это бандиты», — отметила Кэндис Оуэнс.
Михалков, в свою очередь, высказал мнение, что подобные образы формируются в том числе из-за исторической конкуренции и, по его словам, «зависти к стране». Режиссёр добавил, что подобная тенденция, по его оценке, сохраняется на протяжении многих лет.
Ранее Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум и поблагодарила россиян за тёплый приём. Журналистка заявила, что для неё было бы честью выступить связующим звеном между христианами Востока и Запада, подчеркнув важность диалога между ними.
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