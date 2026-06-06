Русские — в основном бандиты: Кэндис Оуэнс раскрыла Михалкову секрет предвзятого Голливуда

«Многие предрассудки, то, как мы предвзято рассматриваем, например, русских, немцев, — это всё из кинематографа. Они [Голливуд], конечно, не были столь добры своими описаниями, своими образами русских в своих фильмах — в основном это бандиты», — отметила Кэндис Оуэнс.