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Патриарх Кирилл рассказал, в чем проявляется патриотизм священников

Патриарх Кирилл: патриотизм священников проявляется в заботе о духовности народа.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде.

«Быть патриотом — не означает быть квасным патриотом; быть патриотом — значит любить свою Родину, заботиться о ее благополучии. И мы как священники должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа», — сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской православной церкви.

По его словам, огромное количество усилий сейчас «направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа».

«Мы обязаны своей жизнью, своим служением воздействовать на сознание нашего народа так, чтобы в первую очередь укреплялась вера православная. А через укрепление веры в такое сложное время, когда христианство оттесняется на периферию общественной жизни в так называемых просвещенных странах, мы должны способствовать укреплению христианской веры в том числе и там, в Западной Европе, где сегодня христианская вера подвергается опасностям в наибольшей степени», — сказал патриарх Кирилл.

Он призвал духовенство всегда помнить о Родине, «любить ее, защищать ее так, как только можем».

«В контексте этой защиты мы должны заботиться о том, чтобы не хулилось имя нашей Церкви, чтобы мы имели возможность ответить недоброжелателям (к сожалению, их достаточно много), которые видят в Русской православной церкви тормоз цивилизационного развития, направленный на противодействие утверждению тех “ценностей”, которые провозглашает Западный мир», — заявил патриарх Кирилл.

Он также отметил особую роль духовенства Калининградской митрополии в укреплении православия в регионе.

«Вы — пограничный отряд Русской православной церкви. Поэтому на вас особая ответственность: служа церкви, служить и своему народу, и своему Отечеству, укрепляя духовные силы народа… Верю, что священнослужители, которые несут свое служение в этом самом западном уголке России, будут делать все для того, чтобы в этом месте укреплялась вера православная и чтобы Калининградская область была примером для тех, кто живет еще западнее нее», — заключил предстоятель.

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