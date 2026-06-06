Патриарх Кирилл рассказал, в чем проявляется патриотизм священников

«Мы обязаны своей жизнью, своим служением воздействовать на сознание нашего народа так, чтобы в первую очередь укреплялась вера православная. А через укрепление веры в такое сложное время, когда христианство оттесняется на периферию общественной жизни в так называемых просвещенных странах, мы должны способствовать укреплению христианской веры в том числе и там, в Западной Европе, где сегодня христианская вера подвергается опасностям в наибольшей степени», — сказал патриарх Кирилл.