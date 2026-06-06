395 автомобилей стоят в очереди на выезд с Украины на границе с Польшей

Ранее KP.RU сообщал, что в Евросоюзе поддержали инициативу, предусматривающую отказ в праве на убежище для украинских мужчин, годных к службе в ВСУ. Европейские страны почти единогласно одобрили предложение, которые может ввести ограничения на предоставление временной защиты для украинцев в возрасте от 23 до 60 лет.