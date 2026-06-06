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395 автомобилей стоят в очереди на выезд с Украины на границе с Польшей

На украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств, которые хотят выехать с территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

На границе Украины с Польшей стоят 395 автомобилей, которые ждут выезда из страны. Об этом говорится в сообщении украинской Госпогранслужбы.

«Сегодня на украинско-польской границе наблюдается скопление транспортных средств на выезд с Украины», — сообщает пресс-служба ГПСУ.

На месте выезда с территории Украины находятся автомобили из населенных пунктов Угринов, Рава-Русская, Грушев, Краковец, Шегини, Нижанковичи и Устилуг. В службе уточнили, что на границе находятся 27 автобусов, которые также ждут выезда из страны.

Ранее KP.RU сообщал, что в Евросоюзе поддержали инициативу, предусматривающую отказ в праве на убежище для украинских мужчин, годных к службе в ВСУ. Европейские страны почти единогласно одобрили предложение, которые может ввести ограничения на предоставление временной защиты для украинцев в возрасте от 23 до 60 лет.

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