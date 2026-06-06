Новый спецвыпуск: что известно о мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига — 3»

25 июня состоится премьера мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига — 3» — спецвыпуска франшизы о богатырях, который разделен на три новеллы. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы-яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна, несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями, Причем несут в самом прямом смысле.
«Фаворит».
В новелле «Фаворит» к Князю Киевскому приедет Герцог из Парижа — то ли с добром, то ли с худом. Заграничному гостю предстоит познакомиться с тремя богатырями и убедиться, что наша троица круче трех мушкетеров во всех отношениях.
«Чудо-ель».
Во второй новелле Князь получит дивный подарок — волшебную ель, исполняющую желания. Но пока Князь свои желания исполняет, ель кто-то похищает. Только следы в виде курьих ножек остаются.
«Волшебная сила любви».
Третья история повествует о неприятности, которая случилась у Бабы-яги. Конь Юлий издает указ: по нему яга должна сдать экзамен, чтобы получить лицензию на колдовскую деятельность. Порывшись в волшебной книге, она решает поступить проще: сделать приворот на Князя, который ей лицензию «за красивые глаза» выдаст.
Роли озвучивали:
Сергей Маковецкий — Князь Киевский;Олег Куликович — Алеша Попович;Валерий Соловьев — Добрыня Никитич;Дмитрий Быковский — Илья Муромец;Юлия Зоркина — Баба-яга, Бабуля;Александр Боярский — Худой;Валерий Смекалов — Герцог;Анатолий Петров и Валерий Соловьев — Миньоны;Анатолий Петров — Антип, Тихон, Бекет;Лия Медведева — Любава;Мария Цветкова — Настасья, Аленушка.
Создатели:
продюсеры — Александр Боярский, Сергей Сельянов и Максим Уханов;режиссеры — Екатерина Салабай и Анна Миронова;авторы сценария — Константин Феоктистов, Александр Боярский, Екатерина Чудова, Петр Мордвинцев и Владимир Торопчин;композитор — Александр Боярский.
11 июня состоится премьера комедии «Холоп-3» — новой части популярной серии фильмов о перевоспитании избалованных мажоров. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».