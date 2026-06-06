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Депутаты в украинском Львове устроили застолье, забыв отключить трансляцию заседания

Каменка-Бугский городской совет во Львовской области забыл отключить Youtube-трансляцию из сессионного зала и показал застолье сотрудников в прямом эфире.

Каменка-Бугский городской совет во Львовской области забыл отключить Youtube-трансляцию из сессионного зала и показал застолье сотрудников в прямом эфире.

На опубликованных кадрах видно, как работники собираются вокруг стола с закусками и алкогольными напитками, оживленно шутят и произносят тосты.

На видео указана дата 5 июня 2026 года. После того как кадры распространились в СМИ, видеозапись на официальном канале городского совета была оперативно удалена, передает РИА Новости.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн в ходе планерки обратился к главе Большесолдатского района Владимиру Зайцеву. Однако чиновник проигнорировал вопрос губернатора и выругался матом.

Кроме того, в прошлом году во время заседания Верховной рады Украины один из депутатов не сдержал эмоций и выругался по-русски в прямом эфире, когда ему не предоставили слово.

20 сентября бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины также рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка.

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