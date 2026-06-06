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Появились кадры с «кладбища» наземных роботизированных комплексов ВСУ

В Харьковской области образовалось «кладбище» НРТК ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области образовалось «кладбище» наземных роботизированных комплексов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», который также показал соответствующее видео.

Как отмечается, для доставки боеприпасов и продуктов на передовые позиции ВСУ продолжают использовать наземные роботизированные комплексы. Военнослужащие 6-й армии группировки войск «Север» ликвидировали пять таких аппаратов в Харьковской области.

«На видео отчетливо видно, что на некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее “кладбище” наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту, пытаясь доставить припасы на передовые позиции», — говорится в публикации.

Ранее появились кадры уничтожения двух скоростных катеров ВМС Украины в Черном море.