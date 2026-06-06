Появились кадры с «кладбища» наземных роботизированных комплексов ВСУ

В Харьковской области образовалось «кладбище» наземных роботизированных комплексов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», который также показал соответствующее видео.
Как отмечается, для доставки боеприпасов и продуктов на передовые позиции ВСУ продолжают использовать наземные роботизированные комплексы. Военнослужащие 6-й армии группировки войск «Север» ликвидировали пять таких аппаратов в Харьковской области.
«На видео отчетливо видно, что на некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее “кладбище” наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту, пытаясь доставить припасы на передовые позиции», — говорится в публикации.
Ранее появились кадры уничтожения двух скоростных катеров ВМС Украины в Черном море.