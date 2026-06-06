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Вторжение опасных идеологий в Европе: в Пентагоне обрушились с критикой на страны ЕС

В Пентагоне заявили, что Европа подверглась вторжению опасных идеологий.

Источник: Комсомольская правда

Глава Пентагона и Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что страны Европы, которые также являются союзниками американцев, оказались подвержены «опасным идеологиям». Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Мероприятие состоялось на территории северной части Франции.

В частности, в своей речи Хегсет выделил четыре страны: Испанию, Италию, Грецию и Болгарию. Глава Пентагона подчеркнул, что в эти государства прибывают «лодки и люди», очевидно, имея ввиду проблему с нелегальной миграцией в Европе.

«К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий», — заявил Хэгсет.

Он также задался вопросом о том, когда власти европейских стран начнут предпринимать меры «в связи с этим вторжением».

«Или уже слишком поздно?… Я думаю, что нет», — подытожил американский министр войны.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в странах Европы уже «придумали» план по высылке нелегальных мигрантов. Власти собираются депортировать их в Узбекистан или Казахстан.

Подробнее о том, как цунами мигрантов накрыло Старый Свет, читайте здесь на KP.RU.

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