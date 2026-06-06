Вторжение опасных идеологий в Европе: в Пентагоне обрушились с критикой на страны ЕС

В частности, в своей речи Хегсет выделил четыре страны: Испанию, Италию, Грецию и Болгарию. Глава Пентагона подчеркнул, что в эти государства прибывают «лодки и люди», очевидно, имея ввиду проблему с нелегальной миграцией в Европе.