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Ракова: первые пациенты с пересаженными в РФ руками чувствуют себя хорошо

Ракова заявила, что пересаженные россиянам руки и кисти успешно прижились.

Источник: Комсомольская правда

Первые пациенты, которым в России выполнили пересадку рук, чувствуют себя хорошо. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В марте московские врачи запустили новое направление — трансплантацию рук после их утраты. Операции провели специалисты института Склифосовского совместно с китайскими коллегами.

«В одном случае была пересажена одна кисть, в другом две. Они прижились. Пациенты чувствуют себя хорошо», — рассказала Ракова.

По ее словам, первую операцию провели в прошлом году. Сейчас функциональность руки у пациента полностью восстановилась: он пишет, водит машину и занимается спортом. Вторую пересадку сделали в феврале, у пациента уже появилась чувствительность, он начинает выполнять простые действия.

Напомним, KP.RU рассказывал, что первым в России пациентом с пересаженной рукой стал 53-летний мужчина. Ему восстановили предплечье и кисть правой руки. Позднее врачи провели еще более сложную операцию и пересадили пациенту сразу две конечности.

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