Жара до +24% погода в Калининградской области на воскресенье

Днём в регионе предполагается до +22…+24 градусов, у побережья — до +19…+22. Во второй половине дня прогнозируются локальные грозы и ливни. Сначала — на западе области (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский районы и Калининград), затем — в центральных, южных и северных районах, а к вечеру осадки дойдут до восточной части региона. После дождей воздух местами остынет до +16…+19.