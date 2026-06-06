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Папа Римский Лев XIV назвал «Реал Мадрид» своим любимым футбольным клубом

Папа Римский Лев XIV (настоящее имя Роберт Фрэнсис Превост — прим. «ВМ») назвал свой любимый футбольный клуб.

Папа Римский Лев XIV (настоящее имя Роберт Фрэнсис Превост — прим. «ВМ») назвал свой любимый футбольный клуб.

— Папа Римский поддерживает все команды, но Роберт Превост поддерживает мадридский «Реал», — уточнил понтифик в беседе с изданием Marca.

Папа Римский Лев XIV известен общественности своей любовью к спорту. Он постоянно занимается теннисом и любит бейсбол.

Тем временем мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Ранее глава клуба анонсировал возможный крупный трансфер, не называя имени игрока.

18 мая также появилась информация о том, что португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером клуба. Стороны заключили контракт, действующий до лета 2028 года, сделка завершена.

В последнее время в клубе происходят конфликты. Так, недавно нападающий Килиан Мбаппе с иронией прокомментировал свое непопадание в стартовый состав команды на матч чемпионата Испании с «Овьедо».

15 января бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике также иронично высказался о неудаче мадридского «Реала» в матче ⅛ финала Кубка Испании.

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