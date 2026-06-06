Папа Римский Лев XIV назвал «Реал Мадрид» своим любимым футбольным клубом

Папа Римский Лев XIV (настоящее имя Роберт Фрэнсис Превост — прим. «ВМ») назвал свой любимый футбольный клуб.
— Папа Римский поддерживает все команды, но Роберт Превост поддерживает мадридский «Реал», — уточнил понтифик в беседе с изданием Marca.
Папа Римский Лев XIV известен общественности своей любовью к спорту. Он постоянно занимается теннисом и любит бейсбол.
Тем временем мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ и сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Ранее глава клуба анонсировал возможный крупный трансфер, не называя имени игрока.
18 мая также появилась информация о том, что португальский тренер Жозе Моуринью назначен главным тренером клуба. Стороны заключили контракт, действующий до лета 2028 года, сделка завершена.
В последнее время в клубе происходят конфликты. Так, недавно нападающий Килиан Мбаппе с иронией прокомментировал свое непопадание в стартовый состав команды на матч чемпионата Испании с «Овьедо».
15 января бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике также иронично высказался о неудаче мадридского «Реала» в матче ⅛ финала Кубка Испании.