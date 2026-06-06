Рособрнадзор ответил на жалобы из-за ошибок в заданиях ЕГЭ по русскому языку

Ранее KP.RU сообщал, что в первый день основного периода ЕГЭ в 2026 году с экзаменов были удалены четыре человека. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, один участник был удален за использование средств связи, еще трое — за использование шпаргалок.