«У меня нет конкурентов»: Певица Марго отказалась считать Мию Бойку соперницей

Во время разговора Марго порассуждала об обратной стороне популярности. По её словам, чем известнее человек, тем больше комментаторов обозлятся на него в интернете. Таким образом свой негатив вымещают на других лишь те, кто не может добиться таких же успехов, хотя им этого хочется, считает артистка.