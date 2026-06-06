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Калининградская область покорила «Красную площадь» в Москве книгами об истории и янтаре

С 4 по 7 июня в самом сердце Москвы проходит ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Множество регионов, изданий и издательств не упустили возможность представить здесь свою продукцию.

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С 4 по 7 июня в самом сердце Москвы проходит ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь». Множество регионов, изданий и издательств не упустили возможность представить здесь свою продукцию.

Не прошла мимо и наша Калининградская область. Местное издательство привезло в столицу множество книг, посвященных истории, культуре и наследию самого западного региона России.

Среди представленных авторов оказались местные писатели, ученые, преподаватели и общественные деятели.

«Самые интересные у нас книги — это, конечно же, об истории Кенигсберга, легендарном университете Альбертина и нашем знаменитом калининградском янтаре», — рассказали корреспонденту «МК в Калининграде» организаторы регионального стенда.

В завершающий же день фестиваля, прямо под стенами Кремля, пройдет презентация нового тома книги Андрея Кропоткина «Калининград-Россия».

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