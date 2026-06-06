Нежелание российских зумеров пить удивило спецпредставителя президента Титова

Сегодняшние юноши и девушки сильно отличаются от своих предшественников по кругу интересов. Зумеры гораздо менее политизированы, сосредоточены на собственной очень насыщенной и богатой жизни, а среди главных тем, которые их волнуют, — искусственный интеллект и забота об экологии, отметил чиновник в интервью «Газете.ru».