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Нежелание российских зумеров пить удивило спецпредставителя президента Титова

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов признался, что его удивляет нежелание представителей поколения зумеров употреблять алкогольные напитки. При этом он подчеркнул, что видит в современной молодёжи огромный потенциал.

Источник: Life.ru

Сегодняшние юноши и девушки сильно отличаются от своих предшественников по кругу интересов. Зумеры гораздо менее политизированы, сосредоточены на собственной очень насыщенной и богатой жизни, а среди главных тем, которые их волнуют, — искусственный интеллект и забота об экологии, отметил чиновник в интервью «Газете.ru».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что зумерам по силам привнести в искусство дипломатии собственные новаторские приёмы и подходы. По её словам, не стоит поддаваться модным фобиям и нагнетать страх вокруг молодёжи.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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