Необычный вызов в Талдыкоргане: кошка застряла в оконной решетке

После обращения жителей на место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя специальное оборудование, спасатели аккуратно разжали металлическую конструкцию и освободили животное.
К счастью, кошка не пострадала и после спасательной операции была благополучно вызволена из ловушки.
В МЧС напомнили, что при возникновении опасных ситуаций с домашними животными следует обращаться за помощью к специалистам.
Ранее сообщалось, что в частном доме Талдыкоргана обнаружили опасного «гостя».
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше