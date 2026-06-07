Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Необычный вызов в Талдыкоргане: кошка застряла в оконной решетке

В Талдыкоргане спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла в оконной решетке одного из многоквартирных домов и не могла самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

После обращения жителей на место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Используя специальное оборудование, спасатели аккуратно разжали металлическую конструкцию и освободили животное.

К счастью, кошка не пострадала и после спасательной операции была благополучно вызволена из ловушки.

В МЧС напомнили, что при возникновении опасных ситуаций с домашними животными следует обращаться за помощью к специалистам.

Ранее сообщалось, что в частном доме Талдыкоргана обнаружили опасного «гостя».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше