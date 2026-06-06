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Россиянина на Бали хотят депортировать за опасное поведение

В индонезийском округе Бадунг местные власти рекомендовали депортировать гражданина России. Отель, где он останавливался, пожаловался, что мужчина беспокоил постояльцев и персонал и создавал угрозу для окружающих.

Источник: Аргументы и факты

На острове Бали власти округа Бадунг выступили с рекомендацией выслать из страны российского туриста. Основанием стали жалобы со стороны администрации отеля в районе Печату, где мужчина проживал с 9 по 23 мая.

Как сообщает местное издание NusaBali, персонал гостиницы пожаловался, что постоялец неоднократно мешал другим гостям и сотрудникам, а его поступки представляли потенциальную опасность. Начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джая заявил, что сейчас мужчина (его инициалы — MS) находится под надзором иммиграционной службы.

«Согласно полученному мной докладу, гражданин России с инициалами MS уже находится под контролем иммиграционных властей для проведения процедуры депортации», — сказал чиновник.

По его словам, в данный момент турист проходит лечение в больнице. После выписки местные власти официально обратятся в иммиграционную службу с рекомендацией о депортации.

Ранее турэксперт Мкртчян объяснил массовую депортацию россиян из Таиланда и Бали.