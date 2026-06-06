Россиянина на Бали хотят депортировать за опасное поведение

Как сообщает местное издание NusaBali, персонал гостиницы пожаловался, что постоялец неоднократно мешал другим гостям и сотрудникам, а его поступки представляли потенциальную опасность. Начальник оперативного отдела муниципальной полиции округа Бадунг Маде Астика Джая заявил, что сейчас мужчина (его инициалы — MS) находится под надзором иммиграционной службы.