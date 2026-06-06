TV2: сын кронпринцессы Норвегии может получить временное освобождение

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хёйби может временно покинуть место содержания под стражей в связи с ухудшением состояния здоровья матери. Об этом сообщил его адвокат Петар Секулик в эфире телеканала TV2.
Поводом для возможного освобождения стала необходимость участия Хёйби во встрече семьи с врачами. Ранее Королевский дворец Норвегии сообщил, что кронпринцесса Метте-Марит включена в список ожидания на трансплантацию легких.
У наследницы норвежского престола диагностирован легочный фиброз. Заболевание было выявлено на ранней стадии восемь лет назад, однако, по данным телерадиокомпании NRK, осенью прошлого года состояние кронпринцессы ухудшилось.
Как рассказал Секулик, защита ранее обращалась в прокуратуру с просьбой временно освободить Хёйби, однако получила отказ. После этого инициативу рассмотрела Норвежская служба исполнения наказаний, предложившая иной вариант решения вопроса.
По словам адвоката, полиция не возражает против краткосрочного освобождения обвиняемого. В случае предоставления такого разрешения Хёйби будет находиться под сопровождением сотрудников правоохранительных органов.
Мариус Борг Хёйби является пасынком наследника норвежского престола кронпринца Хокона. В феврале стало известно, что ему предъявлены обвинения по делу, связанному с сексуальным контактом с человеком, который, по версии следствия, находился без сознания либо не мог оказать сопротивление.
В марте норвежские СМИ сообщили, что прокуратура добивается для Хёйби наказания в виде семи лет лишения свободы. Окончательное решение по вопросу его временного освобождения на момент публикации принято не было, однако ситуация остается предметом рассмотрения компетентных органов.
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