TV2: сын кронпринцессы Норвегии может получить временное освобождение

Мариус Борг Хёйби является пасынком наследника норвежского престола кронпринца Хокона. В феврале стало известно, что ему предъявлены обвинения по делу, связанному с сексуальным контактом с человеком, который, по версии следствия, находился без сознания либо не мог оказать сопротивление.