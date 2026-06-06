Гимнастка Дина Аверина рассказала, что уже выбрала имя своему ребенку

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение» признались, что уже выбрали имя будущему ребенку.
— Мы уже знаем пол ребенка. Уже в процессе подбора вещей. Чтобы ребенок продолжал династию — не хотим, но хотим, чтобы занимался спортом, — рассказали возлюбленные.
По словам будущей матери, спортивное прошлое во многом помогает ей в беременности. Несмотря на это, токсикоза избежать у нее не получилось.
— Старые травмы — это минусы, которые мне мешают. А так, то, что я в какой-то минимальной физической форме. Врачи говорят, конечно, беречь себя, но все равно я что-то делаю, — цитирует Аверину «Газета.Ru».
О беременности супруги объявили на том же мероприятии. На ковровой дорожке премии спортсменка появилась с округлившимся животиком.
4 июня также стало известно о том, что руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу тоже ждет рождения дочери. Она отметила, что не проводила гендер-пати, поскольку была занята работой.
Сестра певицы Ольги Бузовой Анна вместе с женихом, в свою очередь, решили не отказываться от идеи с гендерной вечеринкой, в ходе которой они и узнали пол будущего ребенка.