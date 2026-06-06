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В районе Большой Ижоры в Ленобласти ограничили движение из-за мер безопасности

Производится подготовка дорожного полотна к безопасному движению автотранспорта, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Движение на участке между Лебяжьим и Большой Ижорой временно ограничили из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Въезд в Лебяжье и Большую Ижору открыт. Исходя из соображений безопасности, движение на участке трассы 47А-007 между Лебяжьим и Большой Ижорой временно ограничено. Производится подготовка дорожного полотна к безопасному движению автотранспорта. Ожидаем восстановление движения на указанном участке дороги завтра», — написал он.

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