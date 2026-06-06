В Совфеде предложили частным компаниям последовать примеру госкорпораций и переехать в регионы

«Мы уже видим первые переезды: ПАО “Газпром” — в Санкт‑Петербург, банк ПСБ — в Ярославль, ПАО “РусГидро” — в Красноярск. Однако очевидно, что многие компании, прежде всего государственные, могли бы как наполнить дополнительными рабочими местами, так и налогами регионы», — отметил Шендерюк‑Жидков.