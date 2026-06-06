В Совфеде предложили частным компаниям последовать примеру госкорпораций и переехать в регионы

Инициативу о переносе штаб‑квартир государственных компаний из Москвы в регионы могут поддержать и крупные частные игроки. Такое мнение выразил зампред бюджетного комитета Совфеда, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк‑Жидков. Об этом пишет «Прайм» в субботу, 6 июня.
Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ напомнил о договорённостях по переезду госкорпораций в регионы. По его словам, это позволит разгрузить Москву, усилить экономическое развитие субъектов РФ, увеличить их доходы и создать новые рабочие места.
Он добавил, что аналогичный шаг могли бы сделать и частные структуры. «Так, вполне часть активов, входящих в холдинг “Базовый элемент”, могли бы переехать в Иркутск, а аграрные компании — разместить штаб‑квартиры в регионах с наибольшим земельным банком», — заявил сенатор.
«Калининградский морской торговый порт» стал частью «Росатома».