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В Совфеде предложили частным компаниям последовать примеру госкорпораций и переехать в регионы

Это может привести к росту рабочих мест и налоговых поступлений.

Источник: Клопс.ru

Инициативу о переносе штаб‑квартир государственных компаний из Москвы в регионы могут поддержать и крупные частные игроки. Такое мнение выразил зампред бюджетного комитета Совфеда, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк‑Жидков. Об этом пишет «Прайм» в субботу, 6 июня.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ напомнил о договорённостях по переезду госкорпораций в регионы. По его словам, это позволит разгрузить Москву, усилить экономическое развитие субъектов РФ, увеличить их доходы и создать новые рабочие места.

«Мы уже видим первые переезды: ПАО “Газпром” — в Санкт‑Петербург, банк ПСБ — в Ярославль, ПАО “РусГидро” — в Красноярск. Однако очевидно, что многие компании, прежде всего государственные, могли бы как наполнить дополнительными рабочими местами, так и налогами регионы», — отметил Шендерюк‑Жидков.

Он добавил, что аналогичный шаг могли бы сделать и частные структуры. «Так, вполне часть активов, входящих в холдинг “Базовый элемент”, могли бы переехать в Иркутск, а аграрные компании — разместить штаб‑квартиры в регионах с наибольшим земельным банком», — заявил сенатор.

«Калининградский морской торговый порт» стал частью «Росатома».