«Мы справимся»: Самый непопулярный политик Германии Мерц украл лозунг Меркель

Лозунг, впервые произнесённый Меркель осенью 2015 года во время миграционного кризиса, ранее вызывал острую критику со стороны самого Мерца и правого крыла партии. Теперь глава правительства использовал его применительно к запланированным преобразованиям.
«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя», — обратился политик к однопартийцам.
Немецкий лидер назвал грядущие перемены не утопией, а реальностью завтрашнего дня. По его мнению, для сохранения глобальной конкурентоспособности стране необходимо совместно реформировать ключевые институты.
При этом Мерц предупредил: успех на этом направлении станет главным условием сохранения стабильности. Если правительство окажется «недостаточно хорошим», на региональных выборах в сентябре произойдёт политический «большой взрыв».
Ранее глава кабинета министров фактически не исключил триумф оппозиционной «Альтернативы для Германии» на предстоящем голосовании в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.
Тем временем Мерц установил новый рекорд. Правда, он этому совсем не рад. Дело в том, что уже 77% немцев недовольны его работой на посту канцлера.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.