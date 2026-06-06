Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы справимся»: Самый непопулярный политик Германии Мерц украл лозунг Меркель

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц процитировал знаменитое высказывание экс-главы немецкого правительства (2005−2021) Ангелы Меркель «мы справимся с этим». Слова прозвучали на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) в Линстове.

Источник: Life.ru

Лозунг, впервые произнесённый Меркель осенью 2015 года во время миграционного кризиса, ранее вызывал острую критику со стороны самого Мерца и правого крыла партии. Теперь глава правительства использовал его применительно к запланированным преобразованиям.

«Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим в самих себя», — обратился политик к однопартийцам.

Немецкий лидер назвал грядущие перемены не утопией, а реальностью завтрашнего дня. По его мнению, для сохранения глобальной конкурентоспособности стране необходимо совместно реформировать ключевые институты.

При этом Мерц предупредил: успех на этом направлении станет главным условием сохранения стабильности. Если правительство окажется «недостаточно хорошим», на региональных выборах в сентябре произойдёт политический «большой взрыв».

Ранее глава кабинета министров фактически не исключил триумф оппозиционной «Альтернативы для Германии» на предстоящем голосовании в земельные парламенты Саксонии-Анхальт и Мекленбурга-Передней Померании.

Тем временем Мерц установил новый рекорд. Правда, он этому совсем не рад. Дело в том, что уже 77% немцев недовольны его работой на посту канцлера.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше