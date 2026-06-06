Херсонская область подписала соглашение о запуске «Карты жителя» региона

«На ПМЭФ договорились о запуске “Карты жителя Херсонской области”. Подписали соглашение с ПСБ — банк поможет нам запустить цифровой инструмент, который объединит социальные льготы, финансовые услуги и доступ к региональным сервисам. Все в одной карте. Интерфейс сделаем интуитивно понятным, а сам сервис — надежным», — написал глава региона.