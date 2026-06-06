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Херсонская область подписала соглашение о запуске «Карты жителя» региона

Цифровой инструмент объединит социальные льготы, финансовые услуги и доступ к региональным сервисам.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Херсонская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение с ПСБ о запуске «Карты жителя Херсонской области». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«На ПМЭФ договорились о запуске “Карты жителя Херсонской области”. Подписали соглашение с ПСБ — банк поможет нам запустить цифровой инструмент, который объединит социальные льготы, финансовые услуги и доступ к региональным сервисам. Все в одной карте. Интерфейс сделаем интуитивно понятным, а сам сервис — надежным», — написал глава региона.

Он добавил, что у ПСБ уже есть опыт в запуске подобных продуктов, скоро жители области почувствуют результат.