Reuters: число летальных случаев от Эболы в Конго достигло 86

Уточняется, что за последние 24 часа стало известно о смерти еще шести инфицированных человек. В материале говорится, что количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы также выросло до 488. При этом по данным на вечер 5 июня насчитывалось 452 зафиксированных эпизода заражения.