В Рособрнадзоре ответили на жалобы школьников касательно заданий ЕГЭ

В Рособрнадзоре высказались о жалобах выпускников по поводу ошибок и путаницы в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.
В ведомстве рассмотрели инцидент с опечаткой в слове «позвала» в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку. Там отметили, что ударная буква была выделена, поэтому ошибка никак препятствовала.
Кроме того, предположение о несоответствии текстов и тем в одном из заданий не подтвердилось. Эксперты внимательно анализируют все поступающие замечания.
По этой причине обращения граждан в Рособрнадзор о возможной некорректной формулировке задания ЕГЭ по литературе были оперативно переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).
— В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников, — добавили в пресс-службе.
Ранее российская телеведущая Юлия Барановская назвала ЕГЭ чрезмерной психологической нагрузкой для детей и их родителей. По ее словам, правила проведения экзамена «даже слушать страшно».