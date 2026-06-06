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В Рособрнадзоре ответили на жалобы школьников касательно заданий ЕГЭ

В Рособрнадзоре высказались о жалобах выпускников по поводу ошибок и путаницы в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.

В Рособрнадзоре высказались о жалобах выпускников по поводу ошибок и путаницы в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.

В ведомстве рассмотрели инцидент с опечаткой в слове «позвала» в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку. Там отметили, что ударная буква была выделена, поэтому ошибка никак препятствовала.

Кроме того, предположение о несоответствии текстов и тем в одном из заданий не подтвердилось. Эксперты внимательно анализируют все поступающие замечания.

По этой причине обращения граждан в Рособрнадзор о возможной некорректной формулировке задания ЕГЭ по литературе были оперативно переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).

— В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников, — добавили в пресс-службе.

Ранее российская телеведущая Юлия Барановская назвала ЕГЭ чрезмерной психологической нагрузкой для детей и их родителей. По ее словам, правила проведения экзамена «даже слушать страшно».