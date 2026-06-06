Свыше двух тысяч жителей Сумской области эвакуировали с начала 2026 года

С начала года из приграничных районов Сумской области эвакуировали свыше двух тысяч мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной администрации Олег Григоров.
«2 907 человек эвакуировались из приграничья Сумской области с начала года», — написал Григоров в личном Telegram-канале.
Григоров добавил, что к настоящему времени полностью эвакуированы жители 83 населенных пунктов.
Ранее украинские журналисты сообщали, что в Сумах, Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы. В городах также были включены сирены.
Напомним, до этого российская армия ударила по объектам военного управления Украины баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими комплексами «Искандер».