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Свыше двух тысяч жителей Сумской области эвакуировали с начала 2026 года

Украинские власти эвакуировали 83 населенных пункта в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

С начала года из приграничных районов Сумской области эвакуировали свыше двух тысяч мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной администрации Олег Григоров.

«2 907 человек эвакуировались из приграничья Сумской области с начала года», — написал Григоров в личном Telegram-канале.

Григоров добавил, что к настоящему времени полностью эвакуированы жители 83 населенных пунктов.

Ранее украинские журналисты сообщали, что в Сумах, Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы. В городах также были включены сирены.

Напомним, до этого российская армия ударила по объектам военного управления Украины баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими комплексами «Искандер».

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