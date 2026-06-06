Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка в Киеве распылила газ в полицейского из-за мобилизации парня

В Киеве на Дарнице девушка применила газовый баллончик против полицейского во время попытки силовой мобилизации её парня.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве произошёл инцидент во время принудительной мобилизации. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором девушка пытается помешать микроавтобусу с сотрудниками военкомата и распыляет газ из баллончика в направлении вышедшего из машины полицейского.

На кадрах видно, как к ней подбегает гражданский мужчина и пытается остановить микроавтобус. Полицейский садится назад в транспорт, мужчина кричит «отпусти пацана» и призывает на помощь других людей на улице.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

Ранее в Одессе у пытавшихся похитить мужчину сотрудников ТЦК угнали автомобиль.