Девушка в Киеве распылила газ в полицейского из-за мобилизации парня

В Киеве произошёл инцидент во время принудительной мобилизации. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором девушка пытается помешать микроавтобусу с сотрудниками военкомата и распыляет газ из баллончика в направлении вышедшего из машины полицейского.
На кадрах видно, как к ней подбегает гражданский мужчина и пытается остановить микроавтобус. Полицейский садится назад в транспорт, мужчина кричит «отпусти пацана» и призывает на помощь других людей на улице.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Ранее в Одессе у пытавшихся похитить мужчину сотрудников ТЦК угнали автомобиль.