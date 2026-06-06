Reuters: в Конго число смертей от лихорадки Эбола превысило 80

В Конго число смертей от лихорадки Эбола достигло 86, пишет Reuters.
По данным агентства, число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 488.
«Среди подтвержденных случаев — 86 летальных исходов», — сообщает агентство.
Ранее, 2 июня, сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила 321 случай заражения лихорадкой Эбола в Конго и 48 случаев летальных исходов.
До этого момента появилась информация, что в Конго выявили предполагаемого «нулевого пациента» с этим заболеванием.