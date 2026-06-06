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Reuters: в Конго число смертей от лихорадки Эбола превысило 80

В Конго число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 480.

Источник: Аргументы и факты

В Конго число смертей от лихорадки Эбола достигло 86, пишет Reuters.

По данным агентства, число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 488.

«Среди подтвержденных случаев — 86 летальных исходов», — сообщает агентство.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила 321 случай заражения лихорадкой Эбола в Конго и 48 случаев летальных исходов.

До этого момента появилась информация, что в Конго выявили предполагаемого «нулевого пациента» с этим заболеванием.