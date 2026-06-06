Гостей фестиваля «Красная площадь» познакомили с воронежскими обрядами

В ходе выступления к участию старались привлечь зрителей. Так, чтобы рассказать о свадебных обрядах из зала вызвали незамужних парня и девушку. Молодому человеку по имени Владимир пришлось сначала немного побыть в колодках, в наказание за то, что никак не остепенится. Традиционно, чтобы выбраться из них холостым парням надо было откупиться. От нашего героя в качестве выкупа требовали легендарное мороженное из ЦУМа для всех членов ансамбля. Но все-таки смилостивились и освободили просто так. Да и невеста к тому моменту для него уже нашлась — Настасья. Тут же и свадебку сыграли. Как положено, с обвязыванием рушником и песнями.