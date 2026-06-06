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Гостей фестиваля «Красная площадь» познакомили с воронежскими обрядами

На площадке «Регионы России и Республика Беларусь» XII Книжного фестиваля «Красная площадь» прошел литературно-музыкальный концерт «В славном городе Воронеже». Фольклорный ансамбль «Радовесь» познакомил гостей с песенными и обрядовыми традициями.

На площадке «Регионы России и Республика Беларусь» XII Книжного фестиваля «Красная площадь» прошел литературно-музыкальный концерт «В славном городе Воронеже». Фольклорный ансамбль «Радовесь» познакомил гостей с песенными и обрядовыми традициями.

Старинное слово «радовесь» на современный русский язык переводится как радость. И творческому коллективу из Воронежской области этот название подходит отлично. Веселые, яркие артисты уже одним своим появлением вызвали счастливые улыбки зрителей. А уж как завели плясовую, так удержаться и не начать танцевать оказалось сложно.

Заслуженный коллектив народного творчества три года назад отметил 30-летие. За свою долгую историю ансамбль выступал на маленьких и больших сценах в России и за рубежом. Выезжали артисты и в самые настоящие фольклорные экспедиции, по итогам которых формировали своей неповторимый и исконно народный репертуар. Так что поделиться с жителями и гостями столицы им было чем.

Начали свое выступление воронежцы с рассказа о самых известных своих земляках и самых интересных достопримечательностях региона.

Фото: Дина Непомнящая/РГ.

«Это лишь малая часть. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что приглашаем вас в наш гостеприимный край», — заметили артисты.

В ходе выступления к участию старались привлечь зрителей. Так, чтобы рассказать о свадебных обрядах из зала вызвали незамужних парня и девушку. Молодому человеку по имени Владимир пришлось сначала немного побыть в колодках, в наказание за то, что никак не остепенится. Традиционно, чтобы выбраться из них холостым парням надо было откупиться. От нашего героя в качестве выкупа требовали легендарное мороженное из ЦУМа для всех членов ансамбля. Но все-таки смилостивились и освободили просто так. Да и невеста к тому моменту для него уже нашлась — Настасья. Тут же и свадебку сыграли. Как положено, с обвязыванием рушником и песнями.

Фото: Дина Непомнящая/РГ.

Импровизированный обряд пришелся по душе всем. Прежде чем отпустить молодых артисты поинтересовались откуда родом Владимир и Анастасия они. Оказалось, что молодой человек приехал на фестиваль из Нижегородской области, а девушка из Казани. «Нет лучше подарочка, чем жена татарчонка», — весело крикнул Владимир. Кто знает, может свое знакомство ребята еще продолжат?

Фото: Дина Непомнящая/РГ.

А артисты продолжали активно вовлекать в действо зрителей. Они раздали им слова стихотворения Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый» (Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила») и предложили спеть их на мотив песни «Когда б имел злотые горы».

В завершение концерта все дружно исполнили попурри известных народных песен.

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