Пушкинский день России и концерт в госмузее А. С. Пушкина: море цветов и людей

6 июня в главном здании Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке прошли мероприятия в рамках Пушкинского дня России/Дня русского языка, а также праздничный концерт с участием студентов театральных вузов, солистов Москонцерта и Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. Вечерняя вокальная прграмма и исполнение классических произведений вызвали громадный наплыв посетителей: слушающие музыку заполнили атриум, а также мезонин музея, использумый для проведения выставок. По традиции у сцены разместили портрет поэта и корзину с цветами, отдельно букеты принесли к каждому скульптурному изображению Александра Сергеевича [которых только в этой точке Москвы — полдесятка]. Но в целом посетителей, пришедших на день рождения поэта (227 лет) и музея (65 лет со дня основания) с цветами — немного, поэтому каждый приобретает особенную ценность.