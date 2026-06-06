В Москве наградили лауреатов 10 сезона Литературной премии «Лицей»

«Произведения финалистов этого года сложились, на мой взгляд, в сильную подборку. В прозе отличаются они для меня прежде всего широтой взятой темы, охваченного воображением мира. С одной стороны, есть тексты нацеленно подростковые, сосредоточенные на внутреннем мире героя, еще не знающего себя, — а с другой стороны, есть произведения, выстраивающие свою модель мира — и настоящего, и будущего. В сюжетах молодых авторов много тревоги, но и веры в возможность что-то изменить в жизни благодаря личной воле, личному выбору — и выбор этот широк, от смены приоритетов до самопожертвования», — отметила член жюри литературный критик Валерия Пустовая.