В Москве наградили лауреатов 10 сезона Литературной премии «Лицей»

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Победителей 10 сезона Литературной премии «Лицей» торжественно наградили в день рождения Александра Пушкина, на Главной сцене XII Книжного фестиваля «Красная площадь». Лауреатами стали четыре молодых прозаика и три поэта, передает корреспондент ТАСС.
«Премия — это возможность высказывания для молодых, прекрасных авторов. Хочется пожелать только одного: чтобы и победители, и номинанты, и даже те, кто не попали в список, не бросали писательское дело. Потому что до тех пор, пока читают и тем более пишут, наша планета остается планетой людей», — сказал на церемонии награждения помощник президента РФ, председатель Союза писателей России Владимир Мединский.
В этом году на премию «Лицей» претендовали 1659 участников. География заявок охватила 300 городов РФ и 20 стран. Общий призовой фонд премии составляет 4,8 млн рублей.
Так, лауреатами премии в номинации «Поэзия» стали: Румяна Грумеза из Самары за сборник стихотворений «В городе и за ним», Егор Спесивцев из Москвы за сборник стихотворений «Ваша любимая жевательная резинка вышла из моды и больше не продается» и Алиса Каширина из Москвы за сборник стихотворений «Нечужое». Первое место в номинации «Проза» заняла Ирина Родионова из Новотроицка за повесть «Дети, рожденные грибницей», второе — Елена Антипова из Нижнего Новгорода за роман «Пыжма», а на третьем месте расположились Антон Ермолин из Челябинска за роман «Поэма будущих пролетарских снов» и Кирилл Минин (Зона СВО) за роман «Доброволец. Письма не о любви».
«Произведения финалистов этого года сложились, на мой взгляд, в сильную подборку. В прозе отличаются они для меня прежде всего широтой взятой темы, охваченного воображением мира. С одной стороны, есть тексты нацеленно подростковые, сосредоточенные на внутреннем мире героя, еще не знающего себя, — а с другой стороны, есть произведения, выстраивающие свою модель мира — и настоящего, и будущего. В сюжетах молодых авторов много тревоги, но и веры в возможность что-то изменить в жизни благодаря личной воле, личному выбору — и выбор этот широк, от смены приоритетов до самопожертвования», — отметила член жюри литературный критик Валерия Пустовая.
В состав жюри в 2026 году также вошли прозаик, поэт, драматург Дмитрий Данилов, поэт, лауреат премии Антон Азаренков, прозаик, лауреат премии Анна Баснер, прозаик, поэт, лауреат премии Сергей Кубрин и прозаик и сценарист Мршавко Штапич. «Лично меня радует, что финалисты “Лицея” этого года обращают свой писательский взгляд не в прошлое, как многие наши признанные писатели, а в настоящее и будущее. Стоит отметить количество прозаических произведений с антиутопическими сюжетами — не знаю, можно ли считать это новым трендом, время покажет. Почти для всех текстов претендентов прозаической номинации характерна атмосфера тревоги — наверное, это тоже примета времени», — дополнил Данилов.
Другие награды.
Шестой сезон подряд вручался специальный приз «Выбор книжных блогеров»: в 2026 году жюри, состоящее из 15 критиков и блогеров, выбрало из короткого списка прозаика Полину Крайнову и поэтессу Румяну Грумезу.
Кроме того, жюри вручило специальные дипломы: Анастасии Древаль за роман «Навыки игры в теннис, необходимые в реальной жизни» («За спортивный азарт в прозе»), а также Ольге Лапенковой за сборник «Три цикла» («За умение слышать современниц и отточенность стиля»). Мария Следевская стала обладательницей медали «Слова на вес золота» за роман «Ксюша».
Специальными дипломами были отмечены поэты Дмитрий Ларионов и прозаик Полина Крайнова. Их произведения будут опубликованы в журнале «Юность» и войдут в тематический номер, посвященный премии «Лицей».
О премии.
Премия «Лицей» учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов, способных создавать на русском языке литературно-художественные произведения высокого качества и внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции великого русского поэта и прозаика Александра Сергеевича Пушкина. ТАСС — генеральный информационный партнер премии.