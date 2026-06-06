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В пострадавшем от подтоплений дагестанском посёлке начали строить новые дома

В дагестанском посёлке Мамедкала начали строить дома для людей, потерявших жильё из-за подтоплений. Рабочие уже залили первый фундамент. Об этом сообщила администрация Дербентского района.

Источник: Life.ru

«Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Этот проект — наш приоритет. Ежедневно я лично контролирую ход работ, чтобы каждый этап проходил максимально эффективно и качественно», — сказал глава района Эльман Аллахвердиев.

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин сообщил, что специалисты обследовали все пострадавшие от стихии дома и квартиры в республике. Комиссии составили акты с фиксацией ущерба.

«Составлены реестры для того, чтобы получить федеральное финансирование для выплаты компенсаций либо строительства жилых домов там, где они утрачены», — приводит слова чиновника ТАСС.

Щукин отметил, что активная работа идёт в Хасавюртовском и Дербентском районах. Эти территории сильнее других пострадали от ударов стихии.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить социальную поддержку гражданам, которые лишились жилья после наводнений в марте и апреле. Меры помощи распространяются и на незарегистрированные дома, которые люди использовали для проживания. Поручение необходимо выполнить до 1 сентября.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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