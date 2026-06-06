Обмен документами без дипотношений: РФ и Украина нашли новый механизм

Уполномоченные по правам человека России и Украины договорились организовать механизм передачи справок и других необходимых документов для граждан двух стран. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова.
Соответствующая договоренность была достигнута на первой встрече Лантратовой с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом, которая состоялась накануне.
По словам российского омбудсмена, отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Киевом создает серьезные трудности для оформления социальных и иных выплат. В первую очередь проблема касается случаев, когда родственники погибших проживают на территории другой страны и для получения положенных средств требуется подтверждающая документация.
Лантратова пояснила, что в таких ситуациях граждане сталкиваются с невозможностью получить необходимые справки через официальные государственные каналы. Именно поэтому омбудсмены решили взять на себя функцию посредников по передаче подобных документов.
Она отметила, что украинский коллега выразил готовность участвовать в этой работе, а российская сторона также намерена оказывать содействие в решении подобных вопросов.
Новый механизм должен помочь гражданам двух стран получать документы, необходимые для оформления выплат и решения других юридических вопросов, которые возникают в трансграничных семейных ситуациях.
По словам Лантратовой, взаимодействие между аппаратами уполномоченных позволит сохранить гуманитарные контакты по отдельным чувствительным вопросам даже в условиях отсутствия полноценных дипломатических отношений. В первую очередь речь идет о защите прав граждан и оказании практической помощи семьям, которые сталкиваются с бюрократическими трудностями при оформлении документов и социальных выплат.
Ранее мы писали, что глава Минобороны Польши сделал жесткое заявление Киеву.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.