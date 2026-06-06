Обмен документами без дипотношений: РФ и Украина нашли новый механизм

По словам Лантратовой, взаимодействие между аппаратами уполномоченных позволит сохранить гуманитарные контакты по отдельным чувствительным вопросам даже в условиях отсутствия полноценных дипломатических отношений. В первую очередь речь идет о защите прав граждан и оказании практической помощи семьям, которые сталкиваются с бюрократическими трудностями при оформлении документов и социальных выплат.